Fonseca: "Vittoria di prestigio, ma con il Siviglia sarà dura"

Paulo Fonseca ha già la testa al Siviglia, nonostante la vittoria di prestigio contro la Juve. "Prima di tutto complimenti alla Juventus per il campionato, ha vinto la squadra che è stata migliore durante la stagione. Hanno meritato, squadra fortissima con un grande allenatore", ha detto l'allbnatore della Roma. "La squadra ha giocato con ambizione, abbiamo cambiato tanto per prepararci al Siviglia. Vincere con la Juve è sempre importante, con il Siviglia sarà difficile", ha aggiunto.

Infine sulla prova di Zaniolo. "Ha fatto bene ma come si è visto non ha i 90' nelle gambe, era molto stanco. Ma nel tempo in cui ha giocato ha fatto bene".

