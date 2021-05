Fonseca: "Vado via con la Roma nel cuore, prendiamoci l'Europa"

"Per me è stato un grande orgoglio aver l'allenato la Roma, ho imparato molto qui. Vado via con la Roma nel cuore". Paulo Fonseca si congeda nella sua ultima conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia. "La squadra non è rotta perché non si arriva così alle semifinali di Europa League - ha proseguito il tecnico giallorosso - I giocatori sono motivati e consapevoli che è importante andare in Europa il prossimo anno". Sul rapporto con Dzeko: "Avergli tolto la fascia da capitano non lo ha demotivato. Ora è tutto risolto".