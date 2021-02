Fonseca piace ai top club: anche il Real pensa a lui per il dopo Zidane

LO SCENARIO

L'allenatore portoghese è uno dei candidati per la panchina più prestigiosa del mondo

Nonostante il quarto posto in classifica e un vicinissimo accesso agli ottavi di Europa League, Paulo Fonseca è tutt'altro che sicuro di un futuro alla guida della Roma. La bufera del post eliminazione dalla Coppa Italia, il caso Dzeko e certe incomprensioni con il gruppo e la dirigenza, lasciano pensare che il suo futuro sia lontano dall'Italia, anche perché la società giallorossa sembra intenzionata a puntare su Allegri per la prossima stagione.

L'ex allenatore della Juventus è stato sondato anche dal Real Madrid che ora, in un complesso giro di panchine, sta seriamente valutando l'opzione Fonseca per il dopo-Zidane. Del portoghese piace lo stile, la pacatezza ma soprattutto la qualità del gioco, già apprezzato quando era alla guida dello Shakthar Donetsk. Ma non c'è solo il Real. Anche il Benfica sta pensando di riportarlo in patria. Il ritorno di Jorge Jesus in panchina non ha portato ai risultati previsti e l'esonero sembra sempre più probabile. L'intenzione sarebbe quella di andare avanti con un traghettatore fino a giugno per poi puntare su Fonseca. Real permettendo...