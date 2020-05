Fase 2 Roma: i calciatori a Trigoria per le visite

SI RIPARTE

Anche la Fase 2 della Roma è iniziata. Questa mattina, di buonora, alcuni giocatori si sono recati a Trigoria per le visite mediche. Il primo ad arrivare è stato il portiere Pau Lopez seguito da Edin Dzeko al volante della sua Bentley con la mascherina. Controlli fisici per i giocatori che, scaglionati, continueranno fino a mercoledì mentre da giovedì i ragazzi di Fonseca inizieranno gli allenamenti individuali o in gruppetti da masssimo cinque individui sui tre campi del centro sportivo giallorosso.

Il programma delle visite prevede prove sotto sforzo, ecocardiogramma, esami di cardiologia di primo e secondo livello, il test sierologico, l'analisi delle urine e quelle del sangue. Poi da giovedì i giocatori si divideranno in gruppetti e fasce orarie per iniziare il lavoro fisico sul campo. Molta corsa e poco lavoro con il pallone per arrivare pronti al 18 maggio, data in cui dovrebbero poter riprendere gli allenamenti di squadra.