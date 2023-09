Europa League, Sheriff-Roma 1-2: Lukaku è già trascinatore giallorosso

SHERIFF-ROMA 1-2

Paredes e Lukaku firmano i tre punti in Moldavia nella prima giornata di Europa League. Di Tovar la rete dei padroni di casa

La Roma ha battuto 2-1 lo Sheriff Tiraspol nella prima giornata del Gruppo G di Europa League. In Moldavia, in una partita giocata sottoritmo da entrambe le squadre e con poche emozioni, la formazione di Mourinho (in tribuna, squalificato) dopo aver rischiato di andare sotto per il palo colpito da Mbekeli ha sbloccato il match al 49' del primo tempo con una punizione di Paredes. Al 57' lo Sheriff di Bordin ha trovato il pari sugli sviluppi di corner con Tovar, ma al 65' - poco dopo l'ingresso di Dybala in campo - Lukaku ha firmato la rete della vittoria.

LA PARTITA

Tre punti senza strafare e l'inizio del cammino europeo senza intoppi. La Roma torna dalla lunghissima trasferta a Tiraspol con il massimo possibile grazie al 2-1 con cui ha avuto la meglio dello Sheriff pur senza disputare una partita indimenticabile. Sono serviti i rinforzi dalla panchina ai giallorossi per avere la meglio dei padroni di casa allenati da Bordin, capaci di portare quella rapidità e quelle idee che nella prima ora di gioco avevano latitato. Uomo copertina Romelu Lukaku che in Europa League sa solo segnare e che nell'avventura in giallorosso conta già due gol nelle due partite disputate da titolare.

Il primo tempo è trascorso con ritmi da scampagnata domenicale senza grossi sussulti da una parte e dall'altra. La Roma schierata con il 3-5-2 si è scontrata con la fase difensiva dello Sheriff e della sua difesa a cinque, cambiando un po' l'assetto dopo l'infortunio muscolare di Renato Sanches. Le combinazioni tra Lukaku ed El Shaarawy con i movimenti al limite dell'area sono stati letti facilmente dalla difesa moldava e il primo grosso pericolo è arrivato nei sedici metri giallorossi: al 35' l'imbucata di Talal ha liberato Mbekeli fermato solo dal palo. Prima dell'intervallo però il match si è sbloccato: Paredes con un calcio di punizione dalla distanza ha trovato la deviazione di Talal e Kiki per il beffardo 0-1.

Nonostante il vantaggio la Roma non è riuscita a blindare la partita una volta rientrata in campo nella ripresa, anzi, nel primo quarto d'ora ha lasciato terreno e gioco allo Sheriff che al 57' sugli sviluppi di un calcio d'angolo e conseguente mischia ha anche trovato l'1-1 con Tovar. Pareggio che ha costretto Mourinho dalla tribuna a ordinare i cambi di qualità inserendo insieme a Bove anche Dybala e Spinazzola. Una mossa azzeccata che ha dato la scossa ai giallorossi che nel giro di quattro minuti, proprio partendo da un lampo di Dybala ha trovato l'azione vincente con rifinitura di tacco di Cristante per Lukaku, bravissimo a siglare il 2-1 dopo essersi fatto largo col fisico in area. Una volta in vantaggio nuovamente la Roma è riuscita a controllare il ritmo del match e il pallone, limitando i pericoli al minimo e sfiorando anche il tris prima con la traversa di Cristante viziata da fuorigioco e poi con un'altra punizione di Paredes in pieno recupero.

LE PAGELLE

Lukaku 7 - Una partita passata a fare a sportellate per provare a ripulire palloni, poi entra Dybala e la musica cambia anche in termini di qualità. Con l'aiuto dell'argentino e di Cristante prosegue la sua striscia di 12 partite consecutive in gol in Europa League.

Paredes 6,5 - Da subentrato porta un po' di qualità al palleggio giallorosso, senza aumentare il ritmo ma migliorando la precisione. Sblocca il match con fortuna su calcio di punizione con l'aiuto di due deviazioni.

Dybala 6,5 - Impiega meno di quattro minuti a cambiare volto alla partita. Dà il via alla rete del raddoppio abbinando qualità e velocità.

Aouar 5 - Ha trotterellato per il campo per un'ora di gioco prima di essere sostituito. Nessuno spunto offensivo né movimento un po' più del là del necessario. Un peccato per un giocatore di esperienza internazionale e qualità come lui.

IL TABELLINO

SHERIFF TIRASPOL-ROMA 1-2

Sheriff (4-3-3): Koval 6; Tovar 6,5 (43' st Luvannor sv), Kiki 5,5, Garananga 5, Artunduaga 5,5 (43' st Apostolakis sv); Zahouri 5,5, Ademo 6, Fernandes 4,5; Ankeye 5,5 (26' st Ricardinho 6), Talal 6 (51' st Botan sv), Mbekeli 6. A disp.: Straistari, Pascenco, Vardar, Dijnari, Colis, Novicov. All.: Bordin 6.

Roma (3-5-2): Svilar 6; Llorente 6, N'Dicka 6, Mancini 6; Karsdorp 6,5, Sanches 6 (28' Paredes 6,5), Cristante 6,5, Aouar 5 (16' st Bove 6), Zalewski 5 (16' st Spinazzola 6); El Shaarawy 5,5 (16' st Dybala 6,5), Lukaku 7 (35' st Belotti sv). A disp.: Rui Patricio, Boer, Celik, Pagano, Pisilli, Mannini, D'Alessio. All.: Foti 6.

Arbitro: Treimanis (Lettonia)

Marcatori: 49' Paredes (R), 12' st Tovar (S), 20' st Lukaku (R)

Ammoniti: Talal, Kiki, Apostolakis (S); Cristante (R)

Espulsi: Fernandes (S) per proteste dopo la prima ammonizione