El Shaarawy: "Con Ranieri trovata la strada giusta. Il rinnovo? E' vicino..."

Nella tua carriera hai fatto una scelta importante.Hai lasciato l'Italia per andare in Cina. Dopo un anno e mezzo sei tornato. La rifaresti questa scelta?

"In quella scelta c'è stata tanta testa e il fatto di essere tornato a Roma sicuramente me la fa pesare un pochino meno.Però è stata comunque un'esperienza importante per me. Non l'ho vissuta neanche a pieno perché poi è arrivato il Covid e siamo stati fermi sette mesi per il campionato.Ho un ricordo sicuramente positivo anche perché poi dopo i primi sei mesi ho vinto il trofeo con loro, la Coppa di Cina che è stata sicuramente una bella soddisfazione".