Roma, Mourinho recupera Dybala e Spinazzola per il Siviglia

Due giorni alla finale di Europa League e José Mourinho, come suo solito, cura ogni dettaglio sino ai confini della maniacalità: l'allenatore portoghese ha infatti proibito ai dipendenti di Trigoria di osservare gli allenamenti in vista del Siviglia. Come riporta il Corriere dello Sport, nessuno (a parte lo staff tecnico e medico) ha il permesso di affacciarsi per osservare sul campo tattiche e schemi in vista di mercoledì sera, nulla deve essere lasciato al caso, nulla deve restare intentato pur di alzare la coppa a Budapest. E anche per questo sono diversi i dubbi di formazione che accompagnano questa lunga vigilia: forse non nella testa di Mou, ma di sicuro tra chi segue da vicino i giallorossi.