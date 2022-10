Dybala: "Parlo tanto con Mou, con Allegri spesso non andavo d'accordo"

IL CONFRONTO

Dybala e il confronto tra i due tecnici: "Ma Allegri mi ha fatto crescere tanto"

© Getty Images "Le differenze tra Mourinho e Allegri? "In alcune cose sul campo sono molto simili, in altre no. Con Mou parliamo di più e ci confrontiamo tanto. Ovviamente sono due mondi diversi, ma sono molto simili. Se con Allegri mi mancava il confronto? Per niente, molte volte forse non andavamo d'accordo in certe cose, ma poi cercavamo entrambi di dare il meglio per la Juve, che è la cosa più importante. Non è che litigavamo tutti i giorni". L'attaccante della Roma Paulo Dybala elogia lo Special One ma riconosce i meriti del tecnico toscano nella sua carriera: "Allegri è stato uno degli allenatori che mi ha dato di più nella crescita in tanti anni nella Juve".

"Ovviamente sono due mondi diversi, ma sono molto simili - ha proseguito Dybala a Sky Sport dopo la sconfitta della Roma all'Olimpico contro il Betis in Europa League - Per esempio entrambi lavorano sulla fase difensiva e nella gestione della partita".

Vedi anche Europa League Europa League, Roma-Betis 1-2: strada in salita per Mourinho E ancora su Allegri: "Credo che ognuno abbia le sue idee. Molte volte forse non andavamo d’accordo in certe cose, ma poi cercavamo entrambi di dare il meglio per la Juve. Non è una polemica, parlo solo di confronti dentro il campo, idee diverse su come vedevamo la partita".