Dybala: "La Juve aveva altri progetti, ultimi anni difficili. Cambiare mi ha fatto bene"

L'INTERVISTA

La Joya dal ritiro dell'Argentina: "A Roma sono tornato protagonista. Mourinho mi ha chiamato e in pochi minuti ho deciso"

© Getty Images Dal ritiro della Nazionale a Miami, Paulo Dybala ha concesso a Espn e ai media argentini un'ampia intervista. La Joya, a distanza di mesi, si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "A Roma sono tornato protagonista. Gli ultimi anni alla Juve non sono stati facili, cambiare aria mi ha fatto bene. Mourinho mi ha chiamato e in pochi minuti ho deciso. Lui, come anche Pinto, mi ha parlato del progetto e della voglia di continuare a vincere come hanno fatto lo scorso anno". A TycSports, l'argentino entra più nel dettaglio sul mancato rinnovo con la Juve: "'Essere rimasto senza contratto è stato inaspettato, perché avevo un accordo da rinnovare, ma poi le cose sono cambiate da parte del club e dell'allenatore, che avevano in mente un nuovo progetto".

La scelta di rimanere in Serie A anche legata al Mondiale. "Ho giocato tanti anni alla Juventus ed è stato difficile andare in un altro club in Italia. Conosco il campionato, ho giocato tanti anni e sapevo che non avrei avuto bisogno di ambientamento. Oggi sono qui, con l'illusione di partecipare al Mondiale".

L'infortunio accusato nel riscaldamento contro l'Atalanta non pare nulla di grave. “Avevo un affaticamento, sentivo che non ero al 100% e i medici lo sapevano. Era necessario saltare una partita prima che potessi saltare un mese. Lo hanno capito, per fortuna poi i risultati degli esami sono andati bene”.

Le buone notizie gli hanno permesso di raggiungere il ritiro dell’Argentina, l'ultimo prima dell'appuntamento in Qatar: “Quando si avvicina il Mondiale si vuole sempre andare in Nazionale, non volevo mancare. Tutti lavoriamo per andare in Qatar, poi sarà il ct che farà la lista. Personalmente lavorerò nello stesso modo: dando tutto col mio club anche per far sì che il ct mi veda e conti su di me”.

