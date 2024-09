Infortunio Dybala: problema al flessore, a rischio per Roma-Venezia

Per la Roma la partita contro l'Athletic Bilbao non ha lasciato solo l'amaro in bocca a causa del gol del pareggio subito nei minuti finali ma anche due infortuni che verranno valutati nelle prossime ore. In particolare fari puntati sulla situazione di Paulo Dybala, sostituito da Ivan Juric all'intervallo, che ha sentito un indurimento al flessore sinistro: la speranza dei giallorossi è che la Joya si sia fermata in tempo in modo da scongiurare un lungo stop. A ogni modo è a fortissimo rischio per il match casalingo contro il Venezia di domenica: se ne saprà di più dopo gli esami delle prossime ore.