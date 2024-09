Europa League, Roma-Athletic Bilbao 1-1: Paredes risponde a Dovbyk

ROMA-ATHLETIC BILBAO 1-1

All'Olimpico i giallorossi passano in vantaggio nel primo tempo, ma nel finale subiscono il pareggio sugli sviluppi di un calcio piazzato

Roma-Athletic Bilbao: le foto del match

















1 di 10 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Roma inizia con un pareggio il cammino in Europa League. Nella prima giornata del nuovo format a girone unico la squadra di Juric non va oltre l'1-1 con l'Athletic Bilbao e incassa un punto. All'Olimpico nel primo tempo i giallorossi faticano un po' a trovare i giusti meccanismi in avvio, poi aumentano i giri e sbloccano la gara con un'incornata di Dovbyk (32') su assist di Angelino. Nella ripresa i baschi aumentano la pressione anche grazie ai cambi e pareggiano i conti nel finale grazie a un colpo di testa di Paredes (85') sugli sviluppi di un calcio piazzato.

LA PARTITA

Alle prese con un feeling ancora tutto da trovare con l'ambiente giallorosso dopo l'esonero di De Rossi, all'Olimpico Ivan Juric insiste sul 3-4-2-1 ma cambia qualche interprete rispetto alla buona prova in campionato con l'Udinese. Dietro tocca al trio Mancini-Ndicka-Hermoso, a centrocampo invece spazio a Kone e Cristante con Angelino e Celik sugli esterni. Davanti Dybala e Baldanzi alle spalle di Dovbyk. Scelte a cui Valverde risponde con una formazione guidata da Gorka in attacco con Prados e Ruiz de Galarreta in regia e Inaki Williams, Gomez e Djalò a supporto tra le linee. Con le squadre corte e compatte, in avvio sono pochi gli spazi per verticalizzare e a ritmi bassi la gara si gioca soprattutto in mediana tra appoggi imprecisi, lanci lunghi e retropassaggi. Il primo squillo del match arriva da un'incursione di Gorka, poi Inaki Williams attacca Hermoso alle spalle, ma il suo destro non trova la porta da buona posizione. Mezze occasioni che confermano la pericolosità dell'Athletic, ma che aprono anche qualche spazio alla manovra giallorossa. Da una parte Paredes spedisce alto di testa sugli sviluppi di un corner, dall'altra invece Agirrezabala ferma Dovbyk in uscita, Dybala spedisce fuori di sinistro dal centro dell'area e la difesa basca disinnesca un cross pericoloso di Mancini. Più alta e aggressiava, la Roma lavora bene sulle preventive, guadagna metri e attacca con più uomini manovrando in ampiezza. Baldanzi non riesce a sfruttare una buona imbucata di Cristante, poi intorno alla mezz'ora di gioco Dovbyk insacca di testa su perfetto assist di Angelino. Incornata che concretizza il forcing dei padroni di casa e accende il match. In vantaggio e ordinata in campo, dopo il gol la Roma gestisce prova a gestire il possesso, tiene basso il ritmo e non forza le giocate. A caccia del pari, l'Atheltic invece guadagna metri e prova a sfondar centralmente. Kone rischia il rigore su Prados, poi il primo tempo si chiude su un destro alto di Djalò.

La ripresa inizia con l'ingresso di Soulè al posto di Dybala e con l'Athletic che prova a palleggiare meglio tra le linee. In spinta, Angelino non trova il guizzo giusto, poi Svilar blocca un sinistro debole di Gomez e Agirrezabala neutralizza un tiro di Soulè dopo un errore di Paredes. A caccia di idee e soluzioni, Valverde getta nella mischia Nico Williams, Herrera, De Marcos e Berenguer al posto di Djalò, Prados, Gorosabel e Gomez. Juric invece sostituisce Baldanzi e Celik con Pisilli e Abdulhamid. Mosse che da una parte danno più dinamismo e spinta all'Athletic e dall'altra abbassano il baricentro giallorosso. Inaki Williams spedisce alto dal limite, poi Mancini libera in mischia sugli sviluppi di un corner. Azioni che con le squadre lunghe aumentano la pressione basca e innescano altri cambi. Nell'Athletic Unai Nunez prende il posto di Vivian. Nella Roma invece Shomurodov e Paredes entrano per proteggere e far respirare la squadra. Missione fallita. Nel finale, infatti, Paredes approfitta di ua distrazione della difesa giallorossa e agguanta il pari di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Incornata che gela l'Olimpico e segna il risultato. Dopo un buon primo tempo la Roma si distrae nel finale e porta a casa solo un punto contro l'Athletic.



LE PAGELLE

Dovbyk 6,5: stretto nella morsa tra Vivian e Paredes, in avvio fatica a liberarsi dalla marcatura e Agirrezabala lo ferma in uscita, poi fa valere la fisicità e i movimenti da bomber dando un punto di riferimento solido alla squadra in verticale e sbloccando il match di testa. Un'occasione e mezza, un gol

Angelino 6,5: dosa con grande attenzione quantità e qualità. Una volta prese le misure, si fa trovare sempre pronto a spingere a sinistra. Serve a Dovbyk un assist col contagiri, poi continua a proporsi finché la gara non cambia ed è costretto a rimanere in posizione a protezione del risultato

Dybala 6,5: dinamico e rapido nello stretto. Quando ha la palla tra i piedi dà sempre l'impressione di poter creare qualcosa di pericoloso. Il gol di Dovbyk arriva dopo una sua grande giocata in mediana con tanto di tunnel. Resta in campo solo 45', ma lascia comunque il segno

Soulè 5: entra al posto di Dybala, ma non riesce a fare la differenza e a legare centrocampo e attacco venendo a prendere palla. Ha una buona occasione per colpire, ma non segna e il gol mancato pesa alla resa dei conti

Gorosabel 5: Baldanzi e Angelino lo mettono sotto pressione e senza l'aiuto di Inaki Williams fatica a schermare la sua corsia. Dalla sua parte i giallorossi spingono e creano con più pericolosità

Gorka Guruzeta 4,5: in avvio spedisce larga una girata al volo in area, poi sparisce dal campo. Ndicka lo annulla e non la vede mai

Paredes 6,5: lavora in marcatura per tutta la gara senza mai farsi notare troppo. Nel finale poi piazza la zuccata che vale il pareggio. Un gol pesante



IL TABELLINO

ROMA-ATHLETIC BILBAO 1-1

Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6, Ndicka 6, Hermoso 5,5; Celik 6 (25' st Abdulhamid 6), Kone 6 (36' st Paredes 5,5), Cristante 6, Angelino 6,5; Dybala 6,5 (1' st Soulè 5), Baldanzi 6,5 (18' st Pisilli 5,5); Dovbyk 6,5 (36' st Shomurodov 6).

A disp.: Ryan, Marin, Hummels, Sangarè, El Shaarawy. All.: Juric 6

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Agirrezabala 6; Gorosabel 5 (24' st De Marcos 6), Vivian 5,5 (34' st Unai Nunez sv), Paredes 6,5, Berchiche 6; Prados 5,5 (15' st Herrera 6), Ruiz de Galarreta 6; Inaki Williams 5,5, Gomez 5 (24' st Berenguer 6), Djalò 5 (15' st N. Williams 6); Gorka Guruzeta 4,5.

A disp.: Padilla, Vesga, Inigo Lekue, , Marton, Serrano, Jauregizar, Adama Boiro. All.: Valverde 6

Arbitro: Kabakov (Bulgaria)

Marcatori: 32 Dovbyk (R), 40' st Paredes (A)

Ammoniti: Kone, Baldanzi (R); Gorosabel, Berchiche, De Marcos, Nico Williams (A)

Espulsi: -