Dybala e Soulé deliziano la Roma: 4-0 contro il Barnsley nella casa dell’Inghilterra

AMICHEVOLE

De Rossi schiera due formazioni diverse per tempo e il duo argentino illumina la ripresa: bene Le Fee e Pellegrini in avvio, assente Dovbyk

© X Roma Parte con un successo la breve tournée in Inghilterra della Roma: i giallorossi superano 4-0 il Barnsley in un’amichevole a porte chiuse, grazie alle reti di Le Fee (2’), Pisilli (65’), Dybala (68’) e Soulé (84’), al suo primo gol. Buona prova per capitolini, che non hanno accusato il cambio di avversario: per oggi era infatti in programma inizialmente un match contro il Coventry City, club sostituito poi all’ultimo da quello di League One.

Al St. George's Park, casa della nazionale di calcio inglese, la Roma è costretta a rinunciare a Dovbyk, forzato ad aggregarsi alla squadra solamente in serata per un ritardo sulla consegna del visto. De Rossi dà allora spazio ad Abraham in attacco, lasciando riposare inizialmente Soulé e Dybala: opportunità per Ryan in porta e conferma di Le Fee a centrocampo. Proprio il francese è l’autore del gol che sblocca il risultato dopo soli settanta secondi: i giallorossi costruiscono un’azione perfetta dal basso e l’ex Rennes fa 1-0. È una Roma decisamente attiva quella che si vede nel primo tempo, con Zalewski molto propositivo in fase di spinta sulla sinistra: Abraham e Pellegrini duettano con qualità e creano occasioni in sequenza, ma a colpire un palo è Ndicka al 28’. La prima frazione termina quindi con la Roma avanti di un gol, difronte a un Barnsley inoffensivo.

Nella ripresa De Rossi decide di presentare una formazione diversa per dieci undicesimi (confermato solo Ryan), con Dybala prima punta e Soulé ed El Shaarawy ai suoi lati. Tutti e tre gli attaccanti si mettono subito in mostra con altrettante occasioni, ma a mancare è sempre un pizzico di precisione. Tra il 65’ e il 68’ la Roma torna quindi a segnare e lo fa per ben due volte: il primo a colpire è Pisilli di testa, seguito poi dal delizioso pallonetto del 3-0 di Dybala, su assist di Soulé. L’ex Juventus e Frosinone trova poi la sua prima gioia personale in maglia giallorossa, con il lob perfetto del 4-0. La Roma resterà ora in Inghilterra, dove sabato 10 agosto scenderà in campo contro l’Everton a Liverpool, nello storico impianto di Goodison Park.