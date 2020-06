Dopo Friedkin spunta DaGrosa: la Roma è sempre in vendita

LA CESSIONE DEL CLUB

Nonostante il no di Pallotta a Friedkin, la Roma è sempre in vendita. Il presidente statunitense ha rifiutato l'ultima offerta di 490 milioni di euro più 85 di ricapitalizzazione perché ritenuta non congrua dopo la crisi Covid-19 e l'imprenditore texano sembra essersi definitivamente ritirato. Il nome nuovo interessato alla società giallorossa è quello di Joseph DaGrosa. Il 45enne newyorkese gestisce un fondo di private equity, il General American Capital Partners di Miami, ed è già nel mondo del calcio: dal 2018, infatti, è presidente del Bordeaux nonostante a dicembre abbia ceduto le sue quote a un fondo..

DaGrosa è a caccia di un affare per ripetere il modello Bordeaux ed è amico di Pallotta: i due si sono conosciuti a Miami dove trascorrono le vacanze. Ora Pallotta, dopo il no a Friedkin, si trova davanti a un bivio: andare avanti o difficilmente troverà un'offerta superiore a quella ricevuta di 575 milioni di euro totali. A maggior ragione adesso dopo la crisi economica che sta colpendo tutto il mondo. La speranza di Goldman Sachs, advisor dell'operazione, è quella di trovare investitori in terra araba disposti ad accontentare economicamente Pallotta. Molto del prezzo del club dipenderà tanto anche dalla questione stadio. Con l'inizio dei lavori la società sarà più appetibile sul mercato per diversi investitori.