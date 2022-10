Divorzio Totti-Blasi, nuovo retroscena: sparite dall'armadio 100 paia di scarpe

IL CASO

Le sneakers di Gucci, ma anche décolleté e sandali firmati Jimmy Choo, Amina Muaddi, Chanel, Le Silla, Casadei

È un divorzio che sta diventano sempre più una telenovela quello tra l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, e sua (ancora per poco) moglie Ilary Blasi. Si è parlato di borse scomparse, di Rolex, di ricatti e di dispetti tra coniugi. Ad aggiungersi alla lista sarebbero ora le scarpe. Secondo quanto riporta il Messaggero, infatti, nell'inventario che la Blasi ha consegnato al giudice, incaricato di provvedere alla restituzione dei beni, ci sarebbero gioielli e soprattutto una gran quantità di scarpe. Décolleté e sandali firmati Jimmy Choo, Amina Muaddi, Chanel, Le Silla, Casadei. Oltre alle sneakers marchiate Gucci. Veri e propri tesori, alcuni dei quali arriverebbero a costare anche 4mila euro.

Colpevole del "furto" Totti in persona che, all'indomani del "ratto dei Rolex" commesso dalla showgirl, le avrebbe portato via borse, gioielli e calzature pur di riaverli indietro. "Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio", ammise proprio il campione romano durante l'intervista al Corriere della Sera il mese scorso.

Ed è proprio per riottenere tutte le sue cose che la conduttrice ha bussato alla porta del tribunale civile di Roma. L'udienza, dopo l'azione di reintegrazione a difesa del possesso promossa dall'avvocato della Blasi, comincerà il prossimo 14 ottobre. E se la guerra tra il re e l'ex regina di Roma sembra già infuocata, in realtà siamo solo alle prime mosse: l'attesa infatti è tutta per l'inizio della causa di separazione che vedrà al centro della contesa soprattutto l'ingente assegno di mantenimento per i tre figli della coppia.

Nel frattempo Totti sembra ormai aver lasciato il suo appartamento di lusso in zona Eur per trasferirsi a Roma Nord, vicino alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Fonti vicine all'ex dirigente giallorosso parlano di un famoso comprensorio con piscina e campi da tennis a piazza Stefano Jacini, in zona Vigna Clara: sarebbe questa la nuova residenza del Pupone.