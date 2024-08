De Rossi: "Soddisfatto di nessuno, i giocatori possono fare di più"

ROMA

Le parole del tecnico giallorosso su Zalewski, contestato dal pubblico: "È brutto quando viene fischiato un giocatore, non è andato peggio degli altri"

Roma-Empoli 1-2, le immagini dall'Olimpico



































Amaro in bocca per Daniele De Rossi, che dopo il pareggio al via del Campionato con il Cagliari colleziona la prima sconfitta stagionale con la sua Roma. I giallorossi perdono 1-2 all'Olimpico contro l'Empoli e l'allenatore ha manifestato tutta la sua delusione ai microfoni di Dazn nel post partita: "Non sono soddisfatto della partita di nessuno, questi giocatori possono fare di più. Quando perdi in casa non puoi essere soddisfatto di nessuno. Era una partita che dovevamo vincere e dovevamo fare meglio non solo nei singoli". De Rossi poi ha sottolineato gli errori della sua squadra: "Sono mancate energia e intensità. Soprattutto nel primo tempo, la palla scorreva lenta. Quando siamo andati in verticale, che è come l'avevamo preparata, siamo stati anche pericolosi. Quando giochi contro squadre che si sanno chiudere bene, se palleggi lento e non fai le marcature preventive perdi spazi e prendi contropiedi, se prendi gol perdi fiducia. Poi non ti gira neanche bene la fortuna", ha dichiarato. Vedi anche Calcio Serie A: impresa Empoli all'Olimpico, la Roma perde 2-1

"Bisogna andare forte. A calcio bisogna andare forte e io devo essere bravo a scegliere quelli che vanno forte", ha poi sottolineato il tecnico romano. "I quinti loro ci hanno un po' infastidito. Dopo 20 minuti avevo chiesto di cambiare, ma si incrociavano e tornavano nella posizione iniziale. Artem va servito in profondità, nello spazio, con palla alta e gli va tolto spazio in area. Se va a riempire l'area da solo è impossibile per lui trovarsi gli spazi giusti. Anche con il fraseggio, quando sta spalle alla porta gli ultimi 16 metri - ha aggiunto - abbiamo visto tanti video suoi a Girona in cui teneva palla e appoggiava per il tiro al limite dell'area. Lo abbiamo fatto anche oggi un paio di volte, ma va servito meglio. Va fatta meglio la formazione, vanno fatte meglio tante cose che possono migliorare queste prestazioni. Però nel secondo tempo non abbiamo fatto una tattica particolare o chissà che cosa, eravamo sotto 2-0 eravamo disperati e abbiamo iniziato ad andare su di giri. Così si vincono le partite, così si pareggiano e si rimettono in piedi", ha affermato De Rossi.

"Preoccupato per l'equilibrio? Sì, perché ci mancava anche l'anno scorso. C’è un dato su cui abbiamo lavorato, ancora non ci sono le condizioni fisiche di qualche calciatore. Contro squadre così se non sei compatto rischi di prendere contropiedi e tiri che si tramutano in gol", ha proseguito. E alla domanda se è soddisfatto della prestazione di Dybala: "Non sono soddisfatto di nessuno, quando perdi in casa è così. Dovevamo vincere e fare meglio, non solo nei singoli ma anche come squadra. L'allenatore giallorosso poi ha commentato l'episodio di Shomurodov, trattenuto in area da Gyasi ma non abbastanza per indurre l'arbitro a fischiare il rigore, ammettendo che "dalla panchina il corpo di Eldor sembrava muoversi in maniera particolare, non aveva motivo di buttarsi in quella situazione. Nella ripresa abbiamo spinto un po' di più, ci vedevamo battuti quindi siamo andati fuori giri. Per pareggiare queste partite bisogna andare forte, Eldor si allena bene e a me serve gente così". Infine un pensiero su Zalewski, fischiato dal pubblico: "È brutto quando viene fischiato un giocatore, se è sembrato che è andato peggio degli altri a me non è sembrato così. Sbaglia qualcosa ma va più forte di tanti altri. Questa è una città che io conosco, il calcio è così dappertutto. Le cose non vanno benissimo, verrò fischiato anche io ma lui è un ragazzo che si impegna, ha il motore di cui abbiamo bisogno e so che ha grandi potenzialità", ha concluso.