Serie A: impresa Empoli all'Olimpico, la Roma perde 2-1

ROMA-EMPOLI 1-2

Bruttissimo ko per i giallorossi, nonostante la prima per il tridente Soulé-Dybala-Dovbyk. Sorridono i toscani

La seconda giornata si rivela tutt'altro che fortunata per la Roma, che esce sconfitta dall'Olimpico. Merito di un Empoli corsaro, che indirizza la gara nel primo tempo e la chiude nella ripresa. Dopo la zampata di Gyasi al 45', infatti, Colombo raddoppia al 60' su rigore e chiude virtualmente i giochi. Vano il 2-1 di Shomurodov (80'), che non cambia l'esito della sfida. L'Empoli sale a 4 punti e aggancia il nutrito gruppo delle capoliste.

LA PARTITA

Dopo il pari al debutto contro il Cagliari, arriva subito la prima sconfitta per la Roma di Daniele De Rossi: l'Olimpico assiste all'impresa dell'Empoli, che vince 2-1. Si scatenano subito i giallorossi, spinti da un Olimpico in festa per la permanenza di Dybala: la Joya parte titolare, ma la prima chance è per Dovbyk. Vanno a caccia del gol anche Paredes e Pellegrini, ma le occasioni migliori sono dell'Empoli. Fazzini spaventa la Roma, poi la traversa di Colombo e la clamorosa chance sprecata da Emmanuel Gyasi, a due passi dalla porta. C'è una timida reazione giallorossa, con Pellegrini e la parata di Vasquez, ma al 45' arriva la meritata rete toscana. La firma Gyasi, che questa volta non sbaglia e insacca da due passi sulla sponda di Colombo.

Nella ripresa la Roma cambia marcia e va subito vicina al pari: Pellegrini colpisce il palo, poi Vasquez è bravo sul tentativo di tap-in di Mancini. Gol sbagliato e gol subito, perché l'Empoli cambia passo con l'ingresso di Esposito e raddoppia: l'ex Inter viene steso da Paredes in area, c'è rigore e Colombo trasforma per il 2-0 al 60'. De Rossi si sbilancia con Baldanzi e Le Fée, ma i suoi si risvegliano solamente nel finale. Serve l'ingresso di Shomurodov, che è l'uomo della speranza: l'uzbeko insacca il 2-1 di testa sull'assist di Baldanzi (80'), poi sfiora il pari. Nel finale è forcing per la Roma, che colpisce un palo con Dybala, ma va ko. Un solo punto dopo due gare per De Rossi, che resta al palo con Milan e Bologna. Sogna l'Empoli, che si aggancia al treno delle capoliste: i toscani guidano a 4 punti con Inter, Torino, Genoa, Parma e Udinese.

LE PAGELLE

Shomurodov 6.5 - Il protagonista che non ti aspetti. Sulla carta è l'esubero degli esuberi in casa giallorossa, ma entra con una ferocia incredibile per tentare di far cambiare idea a De Rossi. Suo il gol della speranza, e un minuto dopo sfiora il 2-2.

Dybala 5.5 - Probabilmente sognava una gara diversa, nel suo ritorno all'Olimpico da "neoacquisto", dopo il no all'Al-Qadsiah. Non riesce mai a incidere, colpendo verso la porta solo in un paio d'occasioni. Sfortunato nel recupero, colpisce un palo.

Paredes 4.5 - Sessantadue minuti di puro incubo. Fazzini e compagni gli fanno vedere i sorci verdi e fioccano gli errori, sia nell'impostazione che nella fase difensiva. La frustrazione accumulata gli gioca un brutto scherzo al 60': commette un erroraccio, affossando Esposito e causando il rigore del 2-0.

Fazzini 7 - Da fantasista dietro alle punte è libero di muoversi, costruire e inventare. Un ruolo che lo vede giocare una partita strepitosa, per intensità e presenza nel match. Prende parte ad ogni azione offensiva dei suoi, in un match da ricordare.

Gyasi 6.5 - Spreca un'occasione clamorosa a tu per tu con Svilar, ma si riscatta nel finale del primo tempo: zampata vincente, pur non colpendo benissimo, e rete del vantaggio. Decisivo coi suoi ripiegamenti nella ripresa.

Solbakken 5.5 - L'ex di giornata è l'unico giocatore spento di un Empoli coraggioso e decisamente capace nel pressing e nelle ripartenze. Non trova mai la posizione, risultando evanescente e dannoso per la manovra offensiva.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3) - Svilar 6; Celik 5.5 (1' st Zalewski 6), Mancini 6, Ndicka 6, Angelino 5.5; Cristante 5.5 (17' st Baldanzi 6.5), Paredes 4.5 (17' st Le Fée 6), Pellegrini 5.5; Dybala 5.5, Dovbyk 5.5, Soulé 5 (32' st Shomurodov 6.5). A disposizione: Marin, Ryan, Smalling, Bove, Abraham, Dahl, Pisilli, Sangaré, Joao Costa, Nardin, El Shaarawy.

EMPOLI (3-4-2-1) - Vasquez 6.5; Walukiewicz 5.5, Ismajli 6, Viti 6.5; Gyasi 6.5, Henderson 6.5, Maleh 6 (20' st Haas 6), Pezzella 6.5 (20' st Cacace 6); Fazzini 7 (42' st Stojanovic sv), Solbakken 5.5 (14' st Esposito 6.5); Colombo 6.5 (42' st Ekong sv). A disposizione: Seghetti, Brancolini, Goglichidze, Shpendi, Guarino, Marianucci. All. Sullo (D'Aversa squalificato).

Arbitro: Zufferli.

Marcatori: 45' Gyasi (E), 15' st Colombo rig. (E), 35' st Shomurodov (R).

Ammoniti: Maleh (E), Solbakken (E), Cacace (E).

LE STATISTICHE

Lorenzo Colombo è il primo giocatore italiano nato dopo l’1/01/2002 a raggiungere i 10 gol in Serie A. Per la seconda volta l'Empoli ha segnato due gol in trasferta contro la Roma in Serie A (sconfitta 4-3 nel febbraio 1998). Per la prima volta nella sua storia, l’Empoli ha vinto contro la Roma in trasferta in Serie A. Inoltre ha anche vinto per la prima volta due gare consecutive contro i giallorossi nella massima serie. In quattro degl ultimi sei campionati, la Roma non è riuscita a vincere nessuna delle prime due gare stagionali di Serie A. L’Empoli è rimasto imbattuto in entrambe le prime due gare stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia (dopo il 2006/07 e nel 1986/87). Era dalla stagione 2017/18 che la Roma non perdeva la prima gara casalinga di una stagione di Serie A (1-3 vs Inter). Eldor Shomurodov è tornato a segnare con la Roma in Serie A 834 giorni dopo l’ultima volta (14 maggio 2022 vs il Venezia). Cinque delle ultime sette reti di Emmanuel Gyasi in Serie A sono arrivate in trasferta. Il giocatore dell’Empoli ha trovato la rete nella massima serie per la prima volta dall’ottobre 2023 (vs la Fiorentina). Emmanuel Gyasi è il primo giocatore dell’Empoli a segnare in trasferta contro la Roma in Serie A da Marcel Büchel nell’ottobre 2015 (autogol esclusi).

Da inizio febbraio 2024, solo la Roma (sei) ha segnato più gol su rigore dell’Empoli (cinque) in Serie A. Quello di stasera è il primo assist per Tommaso Baldanzi in Serie A. Da inizio 2024 la Roma, insieme a Fiorentina e Milan, è una delle tre squadre che ha realizzato più gol di testa in Serie A (10). Era da ottobre 2022 che la Roma non colpiva tre legni in una partita di Serie A (vs l’Hellas Verona in quel caso).