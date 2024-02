De Rossi: “Mourinho? Non è corretto fare paragoni”

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso dopo il successo sul Cagliari: "E' presto per guardare la classifica"

Roma da urlo, poker al Cagliari





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Un passo alla volta, senza esaltarsi troppo e con grande serenità. Daniele De Rossi si gode il suo terzo successo in altrettante gare alla guida della Roma e, battuto anche il Cagliari, spiega: "La classifica? Io guardo i punti fatti, alle cose belle che fanno in campo i ragazzi. La classifica non è inutile da guardare, abbiamo affrontato squadre con obiettivi e non è facile batterle. La Roma è più forte di queste squadre e deve vincere”. Poi su Mourinho e la sfida all'Inter: "Io penso che i paragoni non è corretto farli. La squadra di Mourinho ne ha vinte tante come oggi. Da domani cominceremo a studiarla, è chiaro che l’Inter l’abbiamo vista con la Juve e il pensiero ci stava. Il mio staff preparava la partita con l’Inter e mi lasciava fuori perché i giocatori meritano che uno pensi al 100% alla partita presente”.

Poi sulla partita: "La cosa che mi è piaciuta di più è che ho visto in campo cose che avevamo sottolineato negli allenamenti. Venivamo da due partite in cui abbiamo sofferto fino all’ultimo e quindi sono contento che abbiamo gestito da grande squadra”. E ancora: "Riempire l’area per me è un concetto importante. Angelino ha un piede magico e quindi avevo chiesto a Bryan di entrare in area, è uno che si sa inserire. Tutti sono stati bravi a riempire l’area e anche la difesa è stata brava. Ci sono ancora delle cose da migliorare ma sono contento. I ragazzi sono stati bravi da subito a gestire la palla e capire quando fare male. Hanno lavorato tanto, abbiamo tantissimo ancora da lavorare ma per me è stata una bella partita”.

Su Dybala, autore di una doppietta: "Questo fa parte di tutto quello che fanno gli altri giocatori nelle altre parti del campo. L’idea è che si vada a riempire l’area perché hanno tanta qualità e so che negli spazi creano. Io so che hanno delle qualità che mi permettono di usare il tempo per fare altre cose che dobbiamo migliorare".

