Serie A, Roma-Cagliari 4-0: De Rossi vola al quinto posto

ROMA-CAGLIARI 4-0

Doppietta per l'argentino (uno su rigore) e gol di Pellegrini e Huijsen: i giallorossi avvicinano la zona Champions

La 23a giornata della Serie A si chiude con lo show della Roma di Daniele De Rossi, che gioca la miglior partita della nuova gestione e travolge uno spento Cagliari. I giallorossi la sbloccano subito con Pellegrini (2') e poi beneficiano della doppietta di Dybala (22' e 51'), con Huijsen (58') a chiudere le marcature: il 4-0 sui sardi vale la terza vittoria su tre per De Rossi, che si riporta al quinto posto con 38 punti. L'Atalanta dista una sola lunghezza.

LA PARTITA

La Roma di Daniele De Rossi non vuole saperne di fermarsi e continua a giocare bene e macinare vittorie: contro il Cagliari arriva un 4-0 che vuol dire terza vittoria consecutiva (quattro, contando l'Al-Shabab) e quinto posto. Ranieri la imposta sulle ripartenze col 3-5-2, ma il suo piano partita salta subito: dopo soli due minuti, una serie di rimpalli porta al terzo gol in tre gare per Lorenzo Pellegrini. La Roma va in vantaggio, aggredisce alta gli avversari e verticalizza rapidamente, con un Angeliño molto positivo sulla sinistra: da un suo cross nasce il palo di Cristante, per una Roma che domina. Lapadula è l'unico a provarci per il Cagliari, ma al 22' è 2-0: Pellegrini la mette in mezzo, Lukaku fa velo e sbuca Dybala per il raddoppio, dopo aver avviato l'azione di tacco. I giallorossi gestiscono, con Big Rom contenuto e reso nervoso da Yerry Mina, e proprio il belga si vede giustamente annullare un gol per offside al 40'.

Passano pochi secondi ed ecco l'unica chance per il Cagliari, con Lapadula a impegnare Rui Patricio: l'italo-peruviano si conquista anche un rigore, tolto al Var perché c'era un suo chiaro step-on-foot su Llorente, e si va al riposo sul 2-0. Nella ripresa la Roma inizia con impeto ed è subito 3-0: mani di Petagna ed è rigore, che Dybala trasforma per la doppietta personale al 52'. De Rossi si gioca subito quattro cambi e al 58' i suoi calano il poker col subentrante Huijsen, che svetta da corner e insacca a soli tre minuti dal suo ingresso. Il primo gol in Serie A (e nel calcio dei grandi) dell'olandese vale il 4-0 giallorosso e qui inizia un'altra partita, nella quale De Rossi fa debuttare Baldanzi e la Roma gioca per far segnare Lukaku: l'ex Inter spreca un'occasione, poi viene bloccato da Scuffet. Segnerebbe invece Bove all'87', ma tutto è fermo per offside. Il Cagliari non c'è più, la Roma gestisce e porta a casa un grande successo: De Rossi e i suoi salgono a 38 punti, -1 dal quarto posto dell'Atalanta alla vigilia della sfida all'Inter. Il Cagliari, di contro, resta penultimo a quota 18 con Verona ed Empoli: Udinese e Sassuolo (19) hanno solo un punto sulla zona rossa.

LE PAGELLE

Dybala 7.5 - Taglia e cuce, fa e disfa. Ma soprattutto, segna. Ogni azione della Roma coinvolge il suo piede e si toglie la soddisfazione di una doppietta: zampata sull'assist di Pellegrini e rigore trasformato per il tris giallorosso.

Pellegrini 7 - De Rossi l'ha fatto rinascere, dopo i problemi fisici e le controprestazioni con Mou: terzo gol in altrettante partite dopo il cambio d'allenatore, serve anche l'assist per il 2-0 di Dybala.

Angeliño 6.5 - Il suo debutto all'Olimpico è di pregevole fattura: si sovrappone e mette in mostra il suo sinistro educato, sfornando cross perfetti per i compagni. Cede solo ai crampi, che lo costringono ad uscire al 58'. D'altronde, aveva giocato solo tre volte (in Champions) da fine ottobre.

Lapadula 6 - L'ultimo totem del Cagliari e, probabilmente, l'unico che non si arrende. Si costruisce l'unica vera occasione dei sardi, impegnando Rui Patricio, e poi lotta come un leone per avere un pallone giocabile. Non sempre ci riesce.

Mina 5 - Il suo atteggiamento intimidatorio limita Lukaku e fa infuriare tutta la Roma. Se la gioca coi mind games, ma questi ultimi non funzionano quando ti perdi l'avversario sui calci piazzati: succede in due gol su quattro.

Petagna 4.5 - Da seconda punta proprio non funziona: abbandona Lapadula da solo e non è mai incisivo. Quando torna in difesa fa anche peggio: causa il rigore del 3-0.

IL TABELLINO

ROMA-CAGLIARI 4-0

Roma (4-3-3): Rui Patricio 6.5; Karsdorp 6, Mancini 6.5, Llorente 6 (10' st Huijsen 6.5), Angeliño 6.5 (13' st Kristensen 6); Cristante 6.5, Paredes 7, Pellegrini 7 (10' st Bove 6.5); Dybala 7.5 (28' st Baldanzi 6), Lukaku 6, El Shaarawy 6.5 (10' st Zalewski 6.5). A disposizione: Boer, Svilar, Celik, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Joao Costa. All. De Rossi

Cagliari (3-5-2): Scuffet 6; Dossena 5 (16' Viola 5.5), Mina 5 (22' st Wieteska 5.5), Obert 5; Zappa 5, Nandez 6 (30' st Di Pardo 6), Prati 5.5 (16' st Gaetano 5.5), Makoumbou 5, Azzi 5.5 (16' st Luvumbo 5.5); Petagna 4.5, Lapadula 6. A disposizione: Radunovic, Aresti, Deiola, Chatzidiakos, Jankto, Augello, Pavoletti.

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 2' Pellegrini (R), 22' Dybala (R), 6' st Dybala rig. (R), 13' st Huijsen (R)

Ammoniti: Nandez (C), Paredes (R)



LE STATISTICHE

• Quello di Lorenzo Pellegrini - arrivato dopo 1'01" - è il gol più precoce di questo campionato; più in generale, è la rete più veloce dei giallorossi dall'inizio di una gara di Serie A dal gol di Abraham, il 20 marzo 2022 contro la Lazio (57").

• La Roma non perde all’Olimpico da dieci partite (8V, 2N) la serie più lunga di match casalinghi consecutivi senza sconfitte in un singolo torneo di Serie A da settembre 2020-febbraio 2021 (12 in quel caso); inoltre i giallorossi vanno a bersaglio da 14 incontri in casa di fila nella competizione: in generale, tra le squadre attualmente presenti nella competizione, è una delle due con l’Inter con la striscia aperta più lunga di match casalinghi di fila a segno nel massimo campionato (14, appunto).

• Il Cagliari non vince da 17 trasferte (5N, 12P) di Serie A (non fa peggio dalla striscia di 22 match consecutivi tra marzo 2013 e aprile 2014), quella sarda è solo una delle tre squadre (al pari di Lecce e Frosinone) a non avere ancora vinto alcuna trasferta in questo campionato (3N, 9P).

• Primo gol in Serie A per Dean Huijsen alla sesta presenza nella competizione; con 18 anni e 297 giorni, è il secondo difensore sotto i 19 anni a segnare in Serie A con la Roma nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alessio Romagnoli v Genoa nel marzo 2013 (18 anni, 50 giorni).

• Paulo Dybala (118) ha superato Abel Balbo (117) in 5ª posizione tra i migliori marcatori argentini nel massimo campionato italiano.

• La Roma ha vinto tre partite di fila in Serie A soltanto per la seconda volta nel torneo in corso, dopo le prime tre partite del mese di ottobre (contro Frosinone, Cagliari e Monza).

• Seconda doppietta di Paulo Dybala contro il Cagliari in Serie A – la prima il 6 gennaio 2015 con il Palermo – l’argentino ha segnato su rigore otto dei suoi ultimi 11 gol nella competizione, dalla stagione in cui ha realizzato il suo primo gol dal dischetto nel massimo torneo (2014/15), l’argentino è il giocatore straniero che conta più trasformazioni dagli 11 metri nel massimo torneo: 28 (a 23 Cristiano Ronaldo e Kessié).

• Lorenzo Pellegrini è andato a segno per la prima volta in tre partite consecutive in Serie A; terzo gol in sette presenze contro il Cagliari, contro nessun’altra squadra ha realizzato più reti nella massima serie.

• Lorenzo Pellegrini ha segnato un gol e fornito un assist in una singola partita di Serie A per la prima volta dal 20 maggio 2022 contro il Torino; inoltre, dal suo esordio con la Roma (agosto 2017) nessun giocatore giallorosso ha fornito più passaggi vincenti del centrocampista italiano nella competizione (33).

• Tutti i cinque gol di Paulo Dybala contro il Cagliari in Serie A sono arrivati in gare casalinghe, l’ultimo gol su azione dell’argentino nella competizione prima di stasera era stato il 26 novembre scorso contro l’Udinese (da allora tre gol dagli 11 metri).

Roma da urlo, poker al Cagliari





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

• Il Cagliari ha subito 19 gol nel primo tempo, in 23 partite, solo il Frosinone (21) ne conta di più in questa stagione di Serie A.• La Roma non vinceva con quattro gol di scarto contro il Cagliari in Serie A dal 31 ottobre 2004 (vittoria 5-1 in quel caso, con Del Neri in panchina).• Leandro Paredes ha fornito quattro assist in 21 presenze in questa Serie A, due passaggi vincenti in più rispetto quelli messi a segno nelle precedenti 96 gare nella competizione.• La Roma ha segnato nove gol con giocatori subentrati in questa Serie A, solo il Milan (10) ne conta di più, dall’altra parte il Cagliari ha subito otto reti da giocatori subentrati nella competizione, solo il Genoa (11) e Salernitana (11) ne contano di più.