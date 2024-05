De Rossi: "Lavoriamo per riportare la Roma dove merita. Dybala? Non dico nulla sul suo futuro"

LE PAROLE

Il tecnico giallorosso: "Si è chiusa la prima parte del percorso, ora lavoriamo per il futuro che spero sia ancora più soddisfacente"

Dopo una cavalcata esaltante tra inverno e primavera, la Roma di Daniele De Rossi non è riuscita a completare la rimonta che avrebbe portato in Champions League. Nonostante l'ultimo mese complicato, il lavoro di De Rossi - esordiente da allenatore in Serie A - è stato più che positivo: "Sono arrivato in una situazione non semplice, ma siamo alla fine di una prima parte di percorso e di ciò che andremo a fare nei prossimi anni. Sono onorato di allenare la mia squadra del cuore, ma spero che i prossimi anni siano ancora più positivi".

La squadra giallorossa tra Europa League e Serie A nell'ultimo mese è sembrata scarica, perdendo terreno sul più bello: "L'ultimo periodo ci lascia l'amaro in bocca perché non abbiamo raggiunto un sogno che sembrava alla portata, ma penso già al futuro. Ho continuato il lavoro di Mourinho portando le mie idee - ha continuato De Rossi, premiato dall'USSI -, senza fare paragoni e dando il massimo. Siamo partiti in quarta da molto lontano, poi mi è mancato qualcosa. Continueremo a programmare per far tornare la Roma nelle zone alte di classifica".

Difficilmente nella prossima stagione De Rossi potrà contare su Lukaku, mentre resta da capire il futuro di Dybala: "Sono soddisfatto del rapporto che ho con lui, è sempre andato forte in allenamento e in partita quando gli chiedevo di rincorrere qualche giocatore. Sul suo futuro non dirò nulla, perché contano i fatti e non le parole. I progetti nel calcio vengono scombussolati da calciatori e procuratori, quindi dire oggi che rimane è un boomerang. La Roma con un bel progetto può tornare ad alzare qualche coppa".