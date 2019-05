De Rossi, Cassano attacca: "Baldini e Pallotta ne hanno fatta un'altra"

20/05/2019

Antonio Cassano va all'attacco di Pallotta dopo l'addio di De Rossi alla Roma: "Baldini e Pallotta l'hanno fatta ancora, dopo il Pupo l'hanno fatto con Daniele - ha detto Fantantonio in un video-messaggio a Tiki Taka - Devono ricordarsi che la Roma è Totti e De Rossi e non loro: spero che la Roma possa cambiare proprietà perché la Roma merita per lottare qualcosa di importante". Poi a De Rossi: "Mi raccomando, non smettere, con gli scarponi che ci sono a giro puoi arrivare benissimo a 45".