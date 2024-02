C'è una spia a Trigoria: è un collaboratore di Juric, interviene la polizia 

Ospiti poco graditi a Trigoria in occasione della rifinitura pre Roma-Torino. Assiepato nei pressi del centro sportivo giallorosso nella giornata di domenica è stato identificato Michele Orecchio, collaboratore di Juric al Torino. Una vera e propria spia, giunta nei pressi dei campi per carpire qualche dettaglio in vista della gara dell'Olimpico. L'uomo è stato successivamente fermato dalla polizia che opera quotidianamente a Trigoria: con sè aveva diversi dispositivi tecnologici. Allontanato dalle forze dell'ordine, per Orecchio non si tratterebbe di una assoluta prima volta: già lo scorso anno era stato 'beccato' dai collaboratori di Mourinho.