Amichevoli: Roma ok a Tirana con la coppia El Shaarawy-Belotti

Amichevoli

Aspettando l'arrivo di Zapata il Gallo segna ancora, un altro test positivo in questo precampionato per i giallorossi

© twitter Vince ancora la Roma di Mourinho, che nella sera del ritorno nella città in cui ha vinto la Conference League passa per 2-1 contro l’FK Partizani Tirana grazie ai gol nel primo tempo della coppia d'attacco El Shaarawy-Belotti, autori di un'ottima prova e ispirati da Aouar. Proprio nelle ore in cui i giallorossi stanno chiudendo per Duvan Zapata, il Gallo ha mandato un altro segnale a Mourinho: dopo la deludente stagione dello scorso anno, quest'anno è a caccia del riscatto.

Tutto piuttosto facile per la Roma, che piega 2-1 l’FK Partizani Tirana. I giallorossi colpiscono alla prima vera occasione da gol, con El Shaarawy che trova la via della rete al 12’, su assist di Pagano. Il faraone torna protagonista anche al 26’, con il pallone preciso servito a Belotti, che firma il 2-0 con un diagonale rasoterra a fil di palo. Al duplice fischio la squadra di Mourinho è avanti di due reti. Nella ripresa tanti cambi da una parte e dall’altra, con la gara che cala di ritmo. Gli albanesi mettono comunque in campo tanta aggressività, con un paio di falli piuttosto duri, e all’85’ accorciano le distanze con il rigore trasformato da Cara. Vince 2-1 la Roma, ennesimo test positivo in questo precampionato.

