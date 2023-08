Roma ai ferri corti con Matic, sarà addio. Pinto tratta Sanches e Paredes col Psg

LA ROTTURA

Il centrocampista serbo ha un accordo col Rennes e non si allena da 10 giorni. La società giallorossa è irritata e tratta i sostituti

© Getty Images Il matrimonio tra Nemanja Matic e la Roma è destinato a finire e a Trigoria stanno volando gli stracci. Dopo un anno da protagonista, usato per rilanciarsi in giallorosso, Matic ha deciso di lasciare la Roma per accettare le sirene del Rennes che gli ha promesso un biennale da 3 milioni di euro. La conferma della trattativa col giocatore è arrivata dal tecnico del Rennes Bruno Genesio ("stiamo lavorando per Matic, ho fiducia nella dirigenza"), ma se con il serbo è tutto fatto nella capitale attendono ancora un'offerta ufficiale da parte del club francese.

Intanto Matic ha deciso di andare allo scontro con il club, evitando nuovamente di allenarsi con il resto della squadra per il decimo giorno e non è partito per l'amichevole di Tirana. Chiaro segnale di intenti, di una frattura ormai insanabile all'alba del nuovo campionato. E la Roma? La società giallorossa è irritata, molto, Tiago Pinto su tutti soprattutto con il giocatore, ma anche con il Rennes che si è mosso senza chiedere i permessi del caso. Si attende almeno un'offerta che possa generare plusvalenza anche al netto della perdita delle agevolazioni per il Decreto Crescita, ma intanto si lavora per completare il reparto di centrocampo.

© Getty Images

Il telefono di Tiago Pinto è sempre acceso e la linea più bollente è quella che porta al Psg di Campos ma non solo per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese arriverà con ogni probabilità in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro e insieme a lui una vecchia conoscenza di Trigoria, Leandro Paredes. Il regista argentino ha già giocato due anni nella Roma e, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe già trovato una sistemazione nella capitale. La Roma lo vorrebbe in prestito e in quel caso c'è da vincere la concorrenza del Galatasaray che lo vorrebbe prendere a titolo definitivo.

