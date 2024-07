Amichevoli: Roma indietro di condizione, è 1-1 col Kosice

AMICHEVOLE

Gli slovacchi sfiorano l'impresa nel match inaugurale della Kosice Arena, conclusa dopo cinque anni: dopo il vantaggio di Takac, Pisilli pareggia i conti

C'è ancora molto da lavorare per la Roma che, senza molti titolari e con una formazione giovanissima (e ricca di Primavera) nella ripresa, rischia la clamorosa sconfitta in Slovacchia. Il Kosice passa in vantaggio approfittando dell'errore di Darboe, che apparecchia per la rete di Takac al 52', e sfiora più volte il raddoppio. A salvare i giallorossi, che rischiano grosso anche nel recupero, ci pensa Pisilli: suo l'1-1 sull'assist di Graziani (85').

La Slovacchia si conferma poco fortunata per la Roma. Qui (nel 2011/12) i giallorossi uscirono dall'Europa per mano dello Slovan Bratislava, e qui hanno rischiato una clamorosa sconfitta contro il Kosice nel match inaugurale della rinnovata Kosice Arena. I padroni di casa, che inizieranno il loro campionato sabato, viaggiano a velocità doppia nella ripresa e vengono ripresi solo nel finale: è 1-1. De Rossi schiera i suoi col 4-3-3, con Le Fée regista e Baldanzi nel tridente, ma il migliore dei suoi è Angeliño. L'ex Lipsia sfonda regolarmente sulla sinistra e si crea un paio d'occasioni, in un primo tempo equilibrato: una chance per parte, con Baldanzi per i giallorossi e Fasko (su punizione) vicini al vantaggio. La Roma cede di schianto nei minuti finali del primo tempo, rischiando in ripartenza, e allora De Rossi opera subito dei cambi: fuori Svilar, Bove e Joao Costa, dentro Ryan (al debutto) con Pisilli e Zalewski.

L'avvio della ripresa, però, è uno shock: Darboe commette una follia, con un retropassaggio completamente sbagliato, e spiana la strada alla rete rivale. Per il Kosice insacca Takac, che sigla l'1-0 al 52' e si getta tra i suoi tifosi. Da qui inizia un'altra gara, nella quale una Roma imbottita di giovanissimi e Primavera va a caccia del pari, ma rischia anche grosso. Il Kosice sfiora il bis con Miljanic, ma viene beffato all'85'. Sullo splendido filtrante del 2005 Graziani, autore di una doppietta al Latina, Pisilli raccoglie e insacca alle spalle del portiere. Finisce così 1-1 tra la Roma e il Kosice, che sfiora il gol-vittoria con Sovic al 92'. C'è ancora molto da lavorare per De Rossi, che aspetta i titolarissimi e i rinforzi dal mercato: la sua Roma è durata meno di un tempo, dimostrando di essere molto indietro di condizione e riprendendosi solo coi giovanissimi.

