Roma: per Soulé 25 milioni più 4 di bonus, la Juve non scende sotto i 30

MANOVRE GIALLOROSSE

I giallorossi vogliono chiudere per l'argentino, con cui hanno già un'intesa sull'ingaggio

La Roma alza la posta per Matias Soulé. I giallorossi, già forti di un'intesa con l'argentino per l'ingaggio, hanno presentato una nuova offerta alla Juventus per il suo cartellino: 25 milioni più 4 di bonus, arrivando dunque a sfiorare quota 30 complessivi. Il club torinese, tuttavia, ha ribadito di non voler scendere sotto i 30 milioni, prezzo minimo fissato da Giuntoli per la cessione del talento classe 2003, la scorsa stagione in prestito al Frosinone.

L'addio di Soulé è una delle chiavi per tentare l'affondo con l'Atalanta per Teun Koopmeiners, la Roma proverà pertanto a far leva sulla necessità della Juve di fare cassa per convincerla ad accettare e chiudere la trattativa in tempi brevi. La prima offerta era stata di 23 milioni più 3 di bonus, il giocatore ha da tempo un accordo con il club capitolino: 2 milioni a stagione più bonus fino al 30 giugno 2029.

Su di lui c'è sempre anche il Leicester, che però non si è mai spinto oltre i 25 milioni di euro e che sembra un passo indietro nella corsa all'attaccante.

Vedi anche roma Roma, sorpasso al Leicester per Soulé: offerti 26 milioni alla Juve