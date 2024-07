Tesoretto Calafiori per la Roma: ai giallorossi spettano 8 milioni per sbloccare la trattativa Soulé

LA CLAUSOLA

Il club giallorosso si sarebbe rivalso sul Basilea per una clausola inserita nel contratto del giocatore capitolino al momento della cessione al club svizzero

© Getty Images Riccardo Calafiori è uno dei pezzi più importanti del mercato italiano complice il suo trasferimento dal Bologna all'Arsenal. Una trattativa che ha in realtà più protagonisti complice la serie di clausole inserite nel contratto rossoblu del difensore che, in passato, ha fatto le fortune di Roma e Basilea. Ora i due club vogliono vederci chiaro e far valere i propri diritti, fondamentali per finanziarie i rispettivi mercati.

Andando a ritroso, quando il giocatore romano si è trasferito dalla Svizzera in Emilia, gli elvetici hanno previsto una clausola che portasse nelle proprie casse il 50% del ricavo sull'eventuale rivendita. Fin qui tutto chiaro se non fosse che il Basilea aveva acquistato il calciatore capitolino dalla Roma per una cifra di 4 milioni di euro più il 40% di una futura rivendita, di cui 1,6 già incassati.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport , i giallorossi avrebbe fatto i propri conti e si sarebbero presentati dagli emissari svizzeri con una richiesta attorno agli otto milioni di euro, una cifra fondamentale per finanziare il mercato in entrata. I rossocrociati non vogliono però saperne sostenendo che il 40% è solo sulla parte fissa e non su quella variabile. Il rischio che il contenzioso passi dai campi da calcio ai tribunali, in attesa la Roma si guarda intorno ed è pronta a mettere a segno il colpo decisivo.

Sfumato Federico Chiesa, sempre più lontano dalla Juventus e ora finito nel mirino di Tottenham e Chelsea, la famiglia Friedkin continua a guardare alla Continassa dove piace particolarmente Matias Soulé. L'offerta è chiara: quinquennale con stipendio nettamente incrementato, posto da protagonista e accordo con il giocatore già ottenuto. La palla passa alla società bianconera, ma questi otto milioni potrebbero essere buoni motivi per sbloccare il tutto.

Oltre a lui a Trigoria si pensa anche a Samuel Dahl, anche in questo caso con il giocatore pronto a sbarcare in Italia, ma con il Villarreal da convincere visto che gli spagnoli non vogliono scendere dai 38 milioni di clausola rescissoria. Da lì poi si valuterà il centravanti con Alexander Sørloth che rimane il nome più in vista anche se si fa calda la pista che porta a Mateo Retegui.