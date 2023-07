Amichevoli: è Dybala show nella vittoria della Roma sull'Estrela Amadora

ROMA

I giallorossi trionfano 4-0 ad Albufeira: doppietta per la Joya, poi Llorente e Bove

© Getty Images Dopo il pareggio per 1-1 contro il Braga, la Roma di Mourinho trova la prima vittoria nel ritiro portoghese: ad Albufeira i giallorossi travolgono l’Estrela Amadora 4-0. Show assoluto di Paulo Dybala nel primo tempo: la Joya colpisce un palo dopo pochi minuti, poi trova la sua doppietta personale con due tocchi morbidi al 42’ e al 44’. Nella ripresa spazio ai cambi, con Llorente e Bove che arrotondano il risultato al 72’ e al 75’.

Vittoria per la Roma nella seconda amichevole dal ritiro portoghese del suo precampionato: la squadra di Mourinho passeggia vincendo 4-0 contro l’Estrela Amadora. Fin dalle primissime battute i giallorossi spingono: Dybala si fa vedere dopo pochi minuti, colpendo il palo con uno dei suoi classici mancini. Tra le file della squadra di Mourinho è molto attivo anche El Shaarawy (in gol anche contro il Braga), ma la prima mezzora vola via a reti bianche. Nella seconda metà del primo tempo si fanno vedere anche i ragazzi dell’Estrela, con il colpo di testa di Joao Reis. In chiusura dei primi quarantacinque minuti si scatena Paulo Dybala: al 42’ approfitta di un errore difensivo e insacca l’1-0, ripetendosi al 44’ dopo un fitto scambio con Aouar. Al duplice fischio i giallorossi sono avanti di due gol.

Nella ripresa Mourinho inizia a cambiare gli effettivi, inserendo i giovani e le seconde linee. Tempo di trovare qualche meccanismo corretto e la Roma dilaga: al 72’ Llorente infila il 3-0 su assist di Spinazzola, e tre minuti più tardi Bove insacca il 4-0. Finisce con quattro reti di scarto, con la Roma che mette altri minuti importanti nelle gambe, sotto il segno di Paulo Dybala.