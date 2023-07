La Roma fa 1-1 col Braga, Bruma risponde a El Shaarawy

Continua la serie di amichevoli nel precampionato delle squadre di Serie A. La Roma, in ritiro in Portogallo, fa 1-1 contro lo Sporting Braga. La squadra di Mourinho passa al 32’ grazie alla rete di El Shaarawy, su assist di Zalewski. All’85’ arriva il pareggio dei portoghesi, siglato da Bruma. In avvio traversa giallorossa, colpita da Mancini. Spazio anche per i nuovi acquisti: nel primo tempo Kristensen e Aouar, nella ripresa entra N’Dicka.