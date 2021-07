Amichevoli: la Roma rifila 5 gol al Debrecen, Mourinho sorride con Zaniolo e Dzeko

AMICHEVOLE

Vittoria per 5-2 dei giallorossi sugli ungheresi nella quarta amichevole estiva: a segno anche Borja Mayoral e Pellegrini

La Roma di Mourinho supera 5-2 il Debrecen mettendo a segno la quarta vittoria in altrettante amichevoli estive. Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, davanti a circa 2.000 tifosi giallorossi, Borja Mayoral, Pellegrini, Zaniolo e Dzeko (doppietta) rispondono alle reti ungheresi di Barany e Ugrai. Negli altri test bene anche la Fiorentina con uno scatenato Vlahovic (sette gol) nell’11-0 al Foligno, mentre cade la Salernitana 0-1 col Gubbio.

Quarta vittoria in altrettante amichevoli estive per la Roma di Josè Mourinho, che supera 5-2 gli ungheresi del Debrecen. Davanti ai circa 2.000 tifosi giallorossi giunti dalla Capitale allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, gli uomini dello Special One soffrono in avvio ma poi si riprendono e ribaltano il risultato. Prova nel complesso positiva, che fa ben sperare in vista del ritiro portoghese dei prossimi giorni: la Roma volerà infatti domani a Faro, in Algarve, dove mercoledì 28 luglio affronterà il Porto nella sfida di Mourinho al suo passato.

Inizio shock della Roma che passa in svantaggio dopo appena tre minuti con il gol ungherese di Barany, che infila Rui Patricio di testa mentre Kumbulla resta a guardare: senza colpe il portiere portoghese, all’esordio assoluto con la maglia giallorossa. Mourinho prova a scuotere i suoi e la reazione si concretizza al 28’ con il pareggio di Borja Mayoral, bravo a controllare uno splendido lancio di Ibanez e battere Kosicky di destro. E’ la svolta della partita, la Roma acquisisce coraggio dopo una prima mezz’ora timida e Lorenzo Pellegrini firma il vantaggio al 33’. Svista della difesa del Debrecen che legge male un lancio del giovane talento Zalewski e permette al capitano della Roma di superare l’estremo difensore magiaro. Nel finale, ancora Pellegrini sfiora il terzo gol colpendo il palo con un tiro da fuori area.

Nella ripresa Mourinho cambia 10 uomini (tutti tranne Tripi) affidandosi a Dzeko e Zaniolo in attacco e proprio l’azzurrino cala il tris giallorosso dopo sei minuti dall’inizio del secondo tempo. Bellissimo il colpo sotto del 22enne talento romanista, che torna così al gol dopo la rete su rigore anche nella prima amichevole stagionale contro il Montecatini. La gioia giallorossa dura però appena un minuto, perché Ugrai approfitta di un non perfetto Fuzato (subentrato a Rui Patricio) e accorcia le distanze. I ritmi si abbassano e il caldo si fa sentire, serve quindi un lampo di Dzeko per servire il poker al 64’: taglio del bosniaco alle spalle della difesa ungherese su lancio di El Shaarawy, in uno schema che sembra piacere molto alla squadra di Mourinho. Lo stesso Dzeko poi chiude del tutto la partita all’80’, concludendo una progressione personale con un tiro di precisione e il conseguente 5-2 finale.

Le altre amichevoli:

FIORENTINA-C4 FOLIGNO 11-0

Marcatori: 11′ Callejon, 19′ Duncan, 38′ Bonaventura, 46′, 48′, 54′, 70′, 73′, 78’ e 80’ Vlahovic, 76′ autogol

SALERNITANA-GUBBIO 0-1

Marcatore: 20’ Arena