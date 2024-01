Amichevoli, Al Shabab-Roma 1-2: decide Lukaku nel finale

Vedi anche roma Roma, De Rossi: "Serata piena d'amore, non la dimenticherò mai"

Partita decisa da Lukaku

Nel secondo tempo la Roma passa in vantaggio dopo nove minuti: Zalewski crossa di sinistro e il numero 67 realizza sul secondo palo in spaccata. De Rossi inserisce Karsdorp, Pellegrini e Lukaku all'ora di gioco e il belga ha subito la possibilità di raddoppiare, ma calcia sul portiere. La prima vera occasione dei bianconeri viene firmata da Carrasco, che colpisce con potenza ma centralmente da ottima posizione. Al 78' però è proprio l'ex Atletico Madrid a inventarsi il gol del pareggio con un gran calcio di punizione da oltre 25 metri che batte Boer, entrato in campo da pochi secondi. Sette minuti dopo ci pensa Lukaku a decidere la partita: riceve una palla lunga in area, si libera agevolmente in mezzo a tre avversari (colpevoli) e sigla l’1-2 finale.