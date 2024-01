Roma, De Rossi: "Serata piena d'amore, non la dimenticherò mai"

Ci sono ancora tante emozioni nella testa e nelle parole di Daniele De Rossi, il giorno dopo l'esordio vincente sulla panchina della Roma. Il nuovo tecnico ha voluto affidare ai social il suo messaggio d'amore per la squadra e per il popolo giallorosso: "Le voci, gli sguardi e gli abbracci di ieri sera non li dimenticherò mai - le sue parole -. Ma soprattutto non dimenticherò i giocatori, i tifosi e ogni singolo componente del club, persone che mi hanno accompagnato e hanno fatto in modo che questa serata fosse incredibilmente piena d’amore per me".