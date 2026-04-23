FIGC, Aic e Aiac: "Con Malagò molto bene, condividiamo i temi principali"

23 Apr 2026 - 13:27

"E' andata molto bene, c'è stata condivisione sui principali temi in discussione. Faremo i nostri passaggi interni e poi decideremo, dopo aver incontrato nel pomeriggio Abete": il sindacato dei calciatori e quello dei tecnici commentano così, in una dichiarazione all'ANSA, l'incontro con Giovanni Malagò, candidato alla presidenza della Federcalcio. Alla riunione con l'ex presidente del Coni erano presenti per l'Aic il presidente Calcagno, il dg Grazioli e i vicepresidenti Biondini, Gaggioli e Gama, per l'Aiac il presidente Ulivieri, i vicepresidenti Camolese, Vossi e Perondi e il segretario generale Perdomi .

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