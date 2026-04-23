FIGC, Malagò: "Con Aic e Aiac incontro propositivo sotto tutti i punti vista"

23 Apr 2026 - 13:28

"Sono state due ore di incontro con l'Associazione calciatori e con quella allenatori, abbiamo parlato di tanti temi, mi hanno fatto presente le loro istanze e le loro problematiche, che si uniscono a quelle delle altre componenti". Lo ha detto Giovanni Malagò, possibile candidato alla presidenza della Figc, al termine dell'incontro andato in scena a Roma con le componenti tecniche. "Mi sono documentato: credo che debbano fare, la prossima settimana, un direttivo e delle riflessioni. Lo spirito dell'incontro è stato propositivo sotto tutti i punti di vista, era una visita doverosa", ha aggiunto Malagò. Nel pomeriggio Aic e Aiac incontreranno l'altro candidato, Giancarlo Abete.

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