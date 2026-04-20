Roma, il diktat di Gasperini: le 3 condizioni per restare in giallorosso e il duello con Ranieri

La prima è facilmente immaginabile e, per quanto non preveda l'allontanamento definitivo di Ranieri, pone una sua distanza dalle cose di campo: Gasp non vuole più avere rapporti lavorativi con lui e vuole confrontarsi con un nuovo direttore sportivo. La seconda riguarda sempre la sfera del mercato, di fatto l'ex Atalanta vuole assumere un ruolo stile manager e incidere di più nelle scelte del club: sa che il Fair Play Finanziario incide nel mercato e, proprio per questo, vuole che gli acquisti siano mirati al suo credo tattico. La terza prevede l'arrivo di un nuovo staff medico, anche perché l'attuale è figlio della precedente gestione tecnica, proprio quella di Ranieri.