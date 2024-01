Roma, prima l'espulsione poi gli insulti: Mourinho apre l'anno con un rosso e salta il Milan

ROMA-ATALANTA

Il portoghese furioso per un presunto fallo su Lukaku non sanzionato: nel post partita giallorossi in silenzio stampa

© ansa Josè Mourinho apre il suo 2024 con una espulsione. Il tecnico della Roma è stato infatti allontanato dal terreno di gioco nei minuti di recupero del match contro l’Atalanta: cartellino rosso determinato da una plateale reazione contro la decisione dell'arbitro Aureliano di non sanzionare una trattenuta di Hien ai danni di Lukaku, intervento giudicato invece falloso dal portoghese. Lo Special One ha così protestato in maniera veemente: in un primo momento non si è era però nemmeno reso conto di essere stato espulso ed è stato così lo stesso arbitro, che intanto era ritornato verso il centro del campo, a fargli il gesto di rientrare negli spogliatoi. Da qui, da parte di Mou, un labiale piuttosto eloquente all'indirizzo di Aureliano.

Un insulto che potrebbe costare caro a Mourinho che, intanto, non sarà di sicuro in panchina nel prossimo match della Roma contro il Milan a San Siro. Nel post partita il portoghese non si è poi concesso ai giornalisti presenti allo stadio, chiudendosi nel silenzio. Come lui tutta la Roma.