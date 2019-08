"Quanto hanno fatto bene i rinnovi di Zaniolo, Under e Dzeko? Tanto, sono tre giocatori importanti, due giovani e un altro con tanto esperienza che non sarebbe stato facile da sostituire". Lo ha detto Diego Perotti, a segno nell'amichevole vinta 3-1 dai giallorossi contro l'Arezzo, sulla conferma di tre pilastri della squadra. "La Roma su questo ha fatto benissimo. Siamo nelle migliori condizioni, il mercato non è ancora chiuso ma per quanto fatto finora possiamo essere molto soddisfatti - ha aggiunto l'attaccante argentino - Loro giocavano bene, ci hanno messi in difficoltà, è stato un buon test. Nei primi minuti non siamo riusciti a fare come contro il Real Madrid ma piano piano abbiamo ritrovato il nostro gioco e abbiamo meritato la vittoria. Abbiamo giocato anche con squadre forti e le abbiamo vinte quasi tutte. Siamo soddisfatti. Ovviamente manca ancora qualcosa nella forma fisica, le gambe a volte non vanno come vorremmo ma arriveremo al meglio a inizio di stagione contro il Genoa che l'altro giorno ha giocato molto bene. Non sarà una partita facile", ha concluso Perotti proiettandosi in vista della prima giornata di campionato.