Roma macchina da gol, ma occhio alla presunzione

© Getty Images
© Getty Images
Ventotto reti in 10 giornate: è spaventoso il potere offensivo della squadra di Gasperinidi Matteo Dotto
© Getty Images
© Getty Images
La manita al Friuli là dove, a febbraio, la Roma di Gasperini aveva perso 1-0. Tutto troppo facile questa volta: dopo 37 minuti lo 0-4 era già una sentenza. Ma al rientro dall'intervallo i giallorossi si sono specchiati un po' troppo, si sono distratti e hanno incassato due gol evitabilissimi. Gasp in panchina era tarantolato. I primi due cambi poi (Pisilli e Castro) non stavano rispettando le consegne e dietro dormivano della grossa. Alla fine la clamorosa rimonta non c'è stata, Ghilardi ha chiuso la pratica firmando il definitivo 2-5: il numero 67 diventa così il dodicesimo marcatore stagionale di una vera e proprio cooperativa del gol. Cinque a Udine dopo i quattro contro il Cagliari. Nove gol in cinque giorni. Il totale in campionato è quasi spaventoso: 28 in 10 giornate, quasi tre a partita.
A Udine cinque marcatori diversi, due legni clamorosi (palo di Soulè e traversa di Malen) ascritti più alla voce "gol sbagliati" che "tiri sfortunati" e tante altre occasioni gettate al vento. L'orchestra - al di là di qualche dettaglio migliorabile - funziona che è una meraviglia. E dire che a Gasperini mancano da tempo il portiere titolare (Svilar), il motore di centrocampo (Konè) e il giocatore più talentuoso della rosa (Dybala).
Imbattuta in campionato (7 vittorie e 3 pareggi), questa Roma ha tre punti in più rispetto alla scorsa stagione. Dopo lo 0-0 di Como, nelle successive sei gare tra campionato (quattro) e Champions (due) ha realizzato ben 22 reti incassandone però 10. Se la eccezionale macchina da guerra offensiva funziona che è un piacere, nella tenuta difensiva c'è effettivamente da migliorare. L'Europa bussa alle porte: martedì si va a Old Trafford. Vero che il Manchester United è in zona retrocessione in Premier e reduce dalla scoppola di Como in Champions. Ma i Red Devils hanno comunque valori e tradizione che sarebbe un delitto sottovalutare...