Roma macchina da gol, ma occhio alla presunzione

La manita al Friuli là dove, a febbraio, la Roma di Gasperini aveva perso 1-0. Tutto troppo facile questa volta: dopo 37 minuti lo 0-4 era già una sentenza. Ma al rientro dall'intervallo i giallorossi si sono specchiati un po' troppo, si sono distratti e hanno incassato due gol evitabilissimi. Gasp in panchina era tarantolato. I primi due cambi poi (Pisilli e Castro) non stavano rispettando le consegne e dietro dormivano della grossa. Alla fine la clamorosa rimonta non c'è stata, Ghilardi ha chiuso la pratica firmando il definitivo 2-5: il numero 67 diventa così il dodicesimo marcatore stagionale di una vera e proprio cooperativa del gol. Cinque a Udine dopo i quattro contro il Cagliari. Nove gol in cinque giorni. Il totale in campionato è quasi spaventoso: 28 in 10 giornate, quasi tre a partita.