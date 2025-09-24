Logo SportMediaset
Roma, Koné: "Restiamo umili e lavoriamo, ma con Gasp ci troviamo bene"

24 Set 2025 - 23:07

Protagonista nella vittoria per 2-1 della Roma contro il Nizza, Manu Koné ha commentato il successo: "Nel primo tempo abbiamo fatto tanto possesso palla, ma all'intervallo Gasperini ci ha detto che avremmo dovuto essere più incisivi nell'ultimo terzo di campo e ci siamo riusciti". Quattro vittorie in cinque partite per la Roma di Gasperini: "Sicuramente me l'aspettavo, sappiamo quello che vuole il tecnico e lavoriamo tanto. Sul campo ci troviamo bene e vogliamo continuare così. Io non voglio sedermi sugli allori, lavoro al meglio anche per andare in nazionale". Roma favorita dell'Europa League? "Un passo per volta..."

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

Da Matthews a Dembélé, 70 anni di Palloni d'Oro: li ricordi tutti?

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Liverpool, esordio da incubo per Giovanni Leoni: rottura del legamento crociato sinistro

23:07
Roma, Koné: "Restiamo umili e lavoriamo, ma con Gasp ci troviamo bene"
23:07
Europa League: la Roma vince a Nizza
23:03
Coppa Italia, il Como travolge il Sassuolo
23:00
Lotito: "Messe in giro voci false, il futuro della Lazio è garantito"
22:17
Giovani dimessi dai reparti di oncologia si sfidano a calcio