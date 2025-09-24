Roma, Koné: "Restiamo umili e lavoriamo, ma con Gasp ci troviamo bene"

Protagonista nella vittoria per 2-1 della Roma contro il Nizza, Manu Koné ha commentato il successo: "Nel primo tempo abbiamo fatto tanto possesso palla, ma all'intervallo Gasperini ci ha detto che avremmo dovuto essere più incisivi nell'ultimo terzo di campo e ci siamo riusciti". Quattro vittorie in cinque partite per la Roma di Gasperini: "Sicuramente me l'aspettavo, sappiamo quello che vuole il tecnico e lavoriamo tanto. Sul campo ci troviamo bene e vogliamo continuare così. Io non voglio sedermi sugli allori, lavoro al meglio anche per andare in nazionale". Roma favorita dell'Europa League? "Un passo per volta..."