Roma, Fonseca: "Io primo responsabile quando sbagliamo. Pedro titolare"

VERSO ROMA-CAGLIARI

"Quando sbagliamo, lo facciamo tutti e io sono il principale responsabile". Il tecnico della Roma Paulo Fonseca archivia la brutta sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta: all'Olimpico arriva il Cagliari. "Farò alcuni cambi per provare a vincere la partita - ha detto nella conferenza della vigilia - Pedro? Sarà titolare, mentre qualcuno tra Calafiori, Villar e Kumbulla partirà dall'inizio. Spinazzola non sta bene e non giocherà. Nei due portieri, invece, ho fiducia. Sarà una partita difficile. Una partita che vogliamo vincere, il Cagliari è una buona squadra".

Sul momento di Smalling: "È normale che Chris non sia al meglio della condizione fisica, è tornato adesso e ha giocato solo due partite. Ma sta migliorando. Non brilla nella difesa a tre? Non è vero, possiamo ricordare tante partite fatte da Chris con la difesa a tre in cui ha giocato sempre bene - ha proseguito Fonseca - Malumore dirigenziale dopo la sconfitta di Bergamo? Quando non vinciamo siamo sempre di malumore, tutti. Ma siamo tutti insieme e lavoriamo tutti insieme per vincere la partita di domani. Ho visto una buona reazione da parte della squadra. Se le difficoltà di Mirante che Pau Lopez rischiano di portare insicurezza alla squadra? Qui quando sbagliamo sbagliamo tutti e principalmente quello che sbaglia sono io. Ho fiducia totale nei nostri portieri", ha concluso.