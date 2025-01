Roma-Eintracht: mille ultrà tedeschi già all'Olimpico

Il primo gruppo di tifosi tedeschi dell'Eintracht, composto da circa mille persone, è giunto allo stadio Olimpico a bordo delle navette Atac. "I reparti addetti ai controlli della tifoseria ospite tolgono i caschi e privilegiano l'approccio di accoglienza in sicurezza" sottolinea la Questura aggiungendo che "resta alta l'attenzione, ma al momento non si registrano criticità". Oltre mille tifosi ospiti sono ancora in piazza delle Canestre in attesa del trasferimento a bordo dei bus allo stadio per assistere alla partita di Europa League contro la Roma.