Roma-Cagliari: la Lega Serie A cambia l'orario della partita per la maratona

Una partita di serie A tornerà a giocarsi alle 16. Si tratta di Roma-Cagliari, in programma il 16 marzo alle ore 15. La gara, valida per la 10° giornata di ritorno in Serie A, era in concomitanza con un altro grande evento nella Capitale: la maratona di Roma, che avrebbe potuto creare problemi logistici e di sicurezza. Per questo la Lega, dopo le indicazioni della Prefettura, ha deciso di spostare la partita alle 16. Un'ora dopo quindi per gestire al meglio l`afflusso di pubblico all`Olimpico. "Gli organizzatori avevano informato per tempo la Lega Calcio, quindi ci aspettiamo che aspettiamo una scelta di buon senso. Anche su questo vorrei dire che dietro all'organizzazione di grandi eventi c'è grande programmazione, quindi mi dispiace che si sia arrivato come al solito all'ultimo, e possa sembrare che non ci eravamo resi conto di questa concomitanza", aveva dichiarato Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale. Lo slittamento di un`ora non provocherà eccessivi problemi ai tifosi che già avevano acquistato il biglietto.