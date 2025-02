Roma, Baldanzi: "Decisioni arbitrali ci hanno penalizzato"

"Dobbiamo concentrarci sulla partita, abbiamo giocato bene. Le decisioni arbitrali ci hanno penalizzato. Ci sono due partite, ci giochiamo tutto in casa ci teniamo tantissimo a passare il turno". Così Tommaso Baldanzi, attaccante della Roma, dopo il pareggio contro il Porto. "Volevo far bene, ci tenevo a dare uno scossa. Per noi è molto importante. Che chance abbiamo al ritorno? Dovranno venire da noi, sappiamo che i tifosi ci daranno una mano. Non sarà facile per loro e non lo sarà neanche per noi perché sono una squadra forte, ma ci teniamo a passare e ce le metteremo tutta", ha concluso.