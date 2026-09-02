Marotta: "Baccin è allievo di Ausilio, questo depone a suo favore"

"Con Piero (Ausilio, ndr) c'è un rapporto di grande stima: dopo 28 anni spesi bene nell'Inter si è arrivati consensualmente a questa decisione nel pieno rispetto della professionalità e dell'amicizia che ci lega. Non può che esserci tanta riconoscenza per quello che ha fatto". Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha così parlato in occasione del Gran Galà del calcio alla Scala di Milanodella separazione con Piero Ausilio, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni. Su Dario Baccin che prenderà il posto dell'ormai ex ds nerazzurro il n.1 del club ha solo parole di elogio: "E' motivo di orgoglio poter attingere dalle risorse interne quando ci sono dei cambiamenti e questo è straordinario in un club. Lo abbiamo fatto con Chivu l'anno scorso, ora con la sostituzione di Ausilio con un altro dirigente che conosce i nostri valori e da buon allievo di Piero speriamo possa sostituire bene il maestro, avendo al suo fianco una società che sa apprezzare i talenti di cui dispone dentro e fuori dal campo. Ausilio - ha concluso Marotta - ha un ottimo rapporto con noi, dopo un periodo così lungo è normale volersi misurare altrove o prendersi un riposo sabbatico".