Rodri arriva al Barça e scrive a Guardiola: "Pep, ora posso dirtelo: non riuscivo a gestire tutte quelle tattiche"

18 Ago 2026 - 19:55
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Rodri è ufficialmente un giocatore del Barcellona dopo tanti anni al Machester City e per salutare i suoi ex tifosi ha scritto una lunga e toccante lettera sui propri canali social. Un messaggio sentito in cui c'è stato spazio anche per scherzare un po', in particolare sul suo ex tecnico, Guardiola: "Pep, posso dirtelo ora, non riuscivo a gestire tutte quelle tattiche nella mia testa", ha scritto il nuovo giocatore blaugrana con tono evidentemente scherzoso e dopo aver rivelato la voglia che aveva, al momento della firma con il Manchester City, di imparare tutto dal tecnico catalano. 

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