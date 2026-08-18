Rodri è del Barcellona

Rodri lascia il Manchester City e vola al Barcellona. Ufficiale il passaggio in Blaugrana

18 Ago 2026 - 19:38
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Il Barcellona e il Manchester City hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Rodrigo Hernández Cascante, noto come Rodri, che si legherà al club catalano fino al 30 giugno 2030. Lo comunicato il club catalano. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo dal Manchester City per una cifra pari a 76 milioni di euro. Vincitore del Pallone d'Oro nel 2024, ha appena conquistato il Mondiale con la Spagna. "Uno dei maggiori punti di forza di Rodri è la sua capacità di leggere il gioco. Sa anticipare le mosse degli avversari, recupera spesso palla e la distribuisce con straordinaria precisione. Pur giocando in una posizione difensiva, è anche in grado di partecipare all'azione offensiva e segnare gol importanti. Si distingue inoltre per professionalità, umiltà e dedizione al lavoro", si legge nel comunicato del club. Rodri guadagnerà circa 15 milioni netti a stagione.

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