Figc, Corte Federale d'Appello conferma -5 punti al Trapani

La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite della Figc ha respinto il reclamo del Trapani, confermando l'ammenda di 1.500 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Lo rende noto la Figc. Il club, sanzionato lo scorso 28 maggio dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa, era stato deferito a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.