Clamoroso a Sochi: l’ex vice di Luis Enrique esonerato per colpa di ChatGpt

IL RAPPORTO E LA ROTTURA CON LUIS ENRIQUE

Moreno è stato il braccio destro di Luis Enrique per nove anni, lavorando con lui a Roma, Celta Vigo e Barcellona, prima di prendere la guida della nazionale spagnola. Dopo le dimissioni di Luis Enrique nel giugno 2019 per la malattia della figlia, Moreno ha assunto il ruolo di commissario tecnico qualificando la squadra a Euro 2020, ma al suo ritorno l’attuale tecnico del Psg ha deciso di escluderlo dal suo staff tecnico, accusandolo di aver agito in modo sleale e di aver cercato di prendere il controllo in modo eccessivo. Moreno si è detto "scioccato" e "tradito", sostenendo di aver agito con fedeltà e di non aver compreso le motivazioni dell'esclusione, pur augurando il meglio a Luis Enrique. La frattura tra i due ha segnato la fine del loro lungo rapporto professionale.