Clamoroso a Sochi: l’ex vice di Luis Enrique esonerato per colpa di ChatGpt
Le rivelazioni di Andrei Orlov, ex direttore generale del club, hanno scatenato una bufera su Robert Morenodi Marco Mugnaioli
Robert Moreno, 48enne tecnico spagnolo noto per essere stato per anni il vice di Luis Enrique e brevemente il ct della Spagna nel 2019, è stato esonerato per… “abuso di Intelligenza Artificiale”. È quanto ha rivelato ai media russi Andrei Orlov, ex direttore generale dell’FC Sochi, che nel settembre del 2005 ha interrotto il rapporto col tecnico per i deludenti risultati sportivi (la squadra è retrocessa sotto la sua guida), ma soprattutto perché Moreno per allenare si sarebbe affidato completamente all’IA.
Formazioni, sostituzioni, scelte di calciomercato come il centravanti kazako Artur Shushenachev (10 presenze e nessun gol), nuovi metodi motivazionali poco convenzionali ma non solo: Orlov ha descritto Moreno come un fervente adepto dell’IA, una fede cieca che lo ha portato a scelte al limite dell’assurdo… Come quando avrebbe affidato a ChatGPT l’intero piano di viaggio e preparazione di una trasferta a Khabarovsk che avrebbe costretto i giocatori a restare svegli per 28 ore di fila: "Tutto sembrava perfetto - ha raccontato Orlov - ma mi sono chiesto quando avrebbero dormito".
Secondo Orlov, ChatGPT era diventato lo strumento principale del lavoro di Moreno e questo approccio avrebbe alienato lo spogliatoio, portando alla rottura del rapporto di fiducia e, inevitabilmente, all’esonero.
IL RAPPORTO E LA ROTTURA CON LUIS ENRIQUE
Moreno è stato il braccio destro di Luis Enrique per nove anni, lavorando con lui a Roma, Celta Vigo e Barcellona, prima di prendere la guida della nazionale spagnola. Dopo le dimissioni di Luis Enrique nel giugno 2019 per la malattia della figlia, Moreno ha assunto il ruolo di commissario tecnico qualificando la squadra a Euro 2020, ma al suo ritorno l’attuale tecnico del Psg ha deciso di escluderlo dal suo staff tecnico, accusandolo di aver agito in modo sleale e di aver cercato di prendere il controllo in modo eccessivo. Moreno si è detto "scioccato" e "tradito", sostenendo di aver agito con fedeltà e di non aver compreso le motivazioni dell'esclusione, pur augurando il meglio a Luis Enrique. La frattura tra i due ha segnato la fine del loro lungo rapporto professionale.
LA REPLICA DI MORENO: "TUTTO FALSO"
Il tecnico spagnolo ha rilasciato una dichiarazione ad As fornendo la sua versione dei fatti e negando le accuse. Moreno ha dichiarato che Andrei Orlov ha lasciato il Sochi prima di lui e che quindi non possa essere a conoscenza della realtà dei fatti. "La fonte di queste informazioni è un ex dirigente del club con cui c'erano state divergenze professionali che hanno portato alla sua uscita. Non esiste alcun comunicato ufficiale del club che confermi questa versione", precisa l'allenatore.
Inoltre, Moreno ha aggiunto che utilizzava ChatGPT esclusivamente per tradurre dallo spagnolo al russo, "come fanno tutti". Infine, ha precisato che non si è trattato di un licenziamento, ma di un accordo consensuale concordato con la dirigenza dopo i cattivi risultati ottenuti.
"Non ho mai usato ChatGPT né alcuna IA per preparare le partite, decidere le formazioni o scegliere i giocatori. Questo è completamente falso. Quello che ho fatto in qualche occasione è stato usarlo per traduzioni tra russo e spagnolo, che è una lingua che non padroneggio. Ma questo non ha nulla a che vedere con le decisioni sportive", ha concluso l'ex allenatore.