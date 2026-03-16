Champions: da oggi in vendita biglietti per la finale di Budapest

E' iniziata oggi la vendita al pubblico dei biglietti per le quattro finali delle prossime competizioni UEFA per club in esclusiva su UEFA.com/tickets. La Finale di UEFA Europa League 2026 si svolgerà il 20 maggio a Istanbul, la Finale di UEFA Women's Champions League 2026 il 23 maggio a Oslo, la Finale di UEFA Conference League 2026 il 27 maggio a Lipsia, Germania, la Finale di UEFA Champions League 2026 il 30 maggio a Budapest. Come negli anni precedenti, la maggior parte dei biglietti sarà destinata ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico in generale. I biglietti per il pubblico generale non saranno venduti in base all'ordine di arrivo delle richieste, ma tramite un sorteggio che si terrà al termine del periodo di presentazione delle domande. Per la finale di Champions 39.000 dei 61.400 biglietti disponibili sono acquistabili direttamente dai tifosi e dal pubblico in generale. Le due squadre finaliste riceveranno 17.200 biglietti ciascuna, mentre i restanti biglietti saranno venduti ai tifosi di tutto il mondo. Per quanto riguarda i prezzi, si va da un minimo di 70 euro (per i tifosi tramite le quote assegnate alle squadre finaliste) ai 950 della Categoria 1.