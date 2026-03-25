IL PODCAST

Rizzoli: "La tecnologia aiuta, ma agli arbitri servono massima preparazione e concentrazione"

L'ex arbitro protagonista del nuovo episodio di Campus Talks, il podcast realizzato da Macron Media House

25 Mar 2026 - 15:53
© Ufficio Stampa

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"La tecnologia aiuta a correggere le decisioni importanti: i numeri dicono che si è passati da un errore del 6% delle valutazioni importanti all'1%, quindi la tecnologia ha migliorato tantissimo.  La concentrazione è tantissimo e la preparazione anche. Io ero ossessionato dalla preparazione in senso sportivo, cioè volevo sapere tutto prima di scendere in campo, facevo il 200% per arrivare in campo preparato. Oggi ti basta al 100% perché comunque sia sai di avere un ausilio tecnologico". Parole dell'ex arbitro e attuale responsabile del dipartimento arbitrale della CONCACAF, Nicola Rizzoli, protagonista del nuovo episodio di Campus Talks, il podcast realizzato da Macron Media House che ospita conversazioni con protagonisti del mondo dello sport, della cultura, dell’impresa e della società. Rizzoli è uno dei tre arbitri italiani ad aver diretto una Finale di Coppa del Mondo di calcio.

Nella chiacchierata con i conduttori Angelo Marino, Chief Brand & Communications Officer di Macron, e Carlton Myers, ex cestista e portabandiera olimpico, Rizzoli racconta tutto il suo percorso: dagli inizi come calciatore al conseguente desiderio di comprendere le regole, passando per i rapporti umani con alcuni dei campioni più importanti della storia del calcio, tra cui Roberto Baggio, fino al ruolo attuale di istruttore, con il delicato compito di tramandare agli arbitri più giovani il peso della responsabilità.

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