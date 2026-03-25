Rizzoli: "La tecnologia aiuta, ma agli arbitri servono massima preparazione e concentrazione"

"La tecnologia aiuta a correggere le decisioni importanti: i numeri dicono che si è passati da un errore del 6% delle valutazioni importanti all'1%, quindi la tecnologia ha migliorato tantissimo. La concentrazione è tantissimo e la preparazione anche. Io ero ossessionato dalla preparazione in senso sportivo, cioè volevo sapere tutto prima di scendere in campo, facevo il 200% per arrivare in campo preparato. Oggi ti basta al 100% perché comunque sia sai di avere un ausilio tecnologico". Parole dell'ex arbitro e attuale responsabile del dipartimento arbitrale della CONCACAF, Nicola Rizzoli, protagonista del nuovo episodio di Campus Talks, il podcast realizzato da Macron Media House che ospita conversazioni con protagonisti del mondo dello sport, della cultura, dell’impresa e della società. Rizzoli è uno dei tre arbitri italiani ad aver diretto una Finale di Coppa del Mondo di calcio.