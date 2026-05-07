Inter verso la Lazio: Luis Henrique in gruppo, Calhanoglu ancora a parte

Allenamento mattutino per l'Inter campione d'Italia in vista del match di sabato pomeriggio all'Olimpico contro la Lazio. Luis Henrique ha lavorato col gruppo, ha recuperato e sarà a disposizione di mister Chivu, mentre Calhanoglu si è allenato ancora a parte e proverà a tornare tra i convocati solo per la finale di Coppa Italia, sempre contro i biancocelesti, di mercoledì prossimo. Pio Esposito, invece, resta ancora da monitorare visto che non ha del tutto smaltito la botta alla schiena presa col Parma. Bonny si candida dunque a guidare l'attacco nerazzurro assieme a Lautaro.